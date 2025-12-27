Si sono tenute le prime serate di “Amarcord”, la manifestazione natalizia che anima il centro storico di Cesena e che si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati del periodo festivo. Il Foro Annonario, cuore pulsante dell’iniziativa, ha accolto numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Eventi in centro, sette serate di tombola e burraco al Foro Annonario

Leggi anche: Il Comune 'affida' il Foro Annonario ai giovani, un bando per eventi che coinvolgano gli under 35

Leggi anche: Leggende bianconere al Foro Annonario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno 2026, cosa fare a Milano: gli eventi in programma da non perdere; 7 cose da fare a Rimini nella settimana 23 al 30 dicembre; Gigi D’Alessio conquista Torino: nel 2026 raddoppia l’appuntamento all’Inalpi Arena; Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere.

Raccontare i ghiacciai, sette serate in Valle d'Aosta - In occasione dell'Anno Internazionale per la conservazione dei ghiacciai, la Regione Valle d'Aosta promuove un ricco calendario di incontri aperti al pubblico, in diverse località regionali, con ... ansa.it

Palio del Duca, sette serate a tema culinario per la rievocazione - Il ristorante La fonte di Offida ha ospitato la prima delle sette serate culinarie organizzate dall’associazione Palio del Duca di Acquaviva. ilrestodelcarlino.it

Mezzo milione per le serate estive. Tanti eventi in centro e nei quartieri - Un lungo cartellone di musica, film, teatro e animazione a partire da metà giugno fino a ottobre. ilrestodelcarlino.it

La Giunta approva il progetto sperimentale: sette varchi automatici per tutelare centro storico, sicurezza e vivibilità - facebook.com facebook

Sassari, riapre dopo sette anni il Centro Giovani x.com