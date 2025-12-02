Mcl Arezzo chiude l’anno con un bilancio positivo e guarda al futuro con il Runts
Arezzo, 2 dicembre 2025 – MCL Arezzo chiude l’anno con un bilancio positivo e guarda al futuro con il Runts. Il Movimento Cristiano Lavoratori di Arezzo ha concluso l’anno con l’ultimo consiglio, occasione tradizionale di riflessione e di bilancio delle attività svolte. Oltre agli auguri di Buone Feste, è stato tracciato un quadro complessivo dell’impegno portato avanti nei diversi ambiti: gestione dei servizi, promozione di eventi culturali e sociali, progetti di solidarietà, presenza sui media e partecipazione a consulte e reti associative. Tra gli e venti principali vanno ricordati congressi e convegni su temi di attualità, celebrazioni civili e religiose, spettacoli e iniziative di beneficenza, momenti formativi e di approfondimento spirituale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
