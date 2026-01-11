La tennista Sachia Vickery sul suo seno rifatto | Mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi su OnlyFans
Sachia Vickery, tennista americana, ha condiviso la sua esperienza con la mastoplastica additiva, affermando che questa scelta le ha portato benefici sia a livello personale che economico. La sportiva ha sottolineato come l’intervento abbia contribuito a migliorare la sua autostima e le abbia permesso di ottenere maggiori guadagni sulla piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans. La sua testimonianza evidenzia il legame tra decisioni personali e impatto professionale.
La tennista americana Sachia Vickery spiega che la sua mastoplastica additiva è stata "la miglior decisione che abbia mai preso, mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi su OnlyFans". 🔗 Leggi su Fanpage.it
