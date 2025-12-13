Pacelli | La Tv mi ha fatto guadagnare tanto Con quei soldi ho comperato casa e macchina Il mio unico lavoro è sempre stare sul prato Ringrazio il Grande Fratello Ma il cuore è sul green

Ascanio Pacelli, noto protagonista del Grande Fratello dal 2004, racconta come la tv abbia rivoluzionato la sua vita. Tra guadagni, acquisti e passioni, l’esperienza nel reality gli ha aperto nuove strade, anche se il suo cuore rimane legato al green del golf, il suo vero amore. Un percorso di trasformazione che lo ha portato a vivere con gratitudine e autenticità.

La vita di Ascanio Pacelli è cambiata radicalmente il 22 gennaio 2004 quando ha varcato la Porta Rossa del reality show Grande Fratello. Nato a Roma il 29 novembre del 1973, Pacelli aveva ben chiaro il proprio futuro: lavorare nel mondo del golf. Ma come mai ha deciso di partecipare a un reality? "Non è stata una mia iniziativa. Un mio amico fece uno scherzo telefonando e spacciandosi per me. La produzione mi ha chiamato, io pensavo fosse uno scherzo e ho riagganciato il telefono! Poi mi hanno ricontattato, così ho fatto i provini". Che esperienza è stata? "Mi ha cambiato la vita. Pensa che ho conosciuto mia moglie e fatto due figli! È un’esperienza talmente particolare che è difficile da spiegare. Sport.quotidiano.net

