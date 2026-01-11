La telefonata di Piantedosi alla nostra cronista Sorrentino | Solidarietà a lei e al Giornale

Il ministro Piantedosi ha telefonato alla giornalista Giulia Sorrentino per esprimere solidarietà e condannare l’aggressione avvenuta nei suoi confronti. L’episodio, che ha coinvolto una cronista di Il Giornale, ha suscitato preoccupazione e ha riacceso il dibattito sulla tutela della libertà di stampa e sulla sicurezza dei giornalisti. La vicenda evidenzia l’importanza di un impegno costante contro ogni forma di violenza e intimidazione.

Il caso dell’aggressione alla cronista de Il Giornale Giulia Sorrentino ha scosso il mondo della politica che ha sottolineato la gravità dell’accaduto e stigmatizzato la violenza. A telefonare personalmente alla giornalista è stato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, che ha tenuto a esprimere la propria vicinanza e solidarietà a lei e a tutta la redazione, consapevole che questo episodio non avrebbe intimidito il giornale e che avremmo proseguito nel nostro lavoro. Sabato 10, infatti, i pro Pal hanno insultato e cacciato Sorrentino dal corteo di Milano urlando “fuori i sionisti dal corteo” e “questa faccia di merda qui non ci deve stare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

