Solidarietà alla cronista del Giornale Insulti disgustosi

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso solidarietà alla giornalista del Giornale Giulia Sorrentino, vittima di intimidazioni e insulti. In un messaggio ufficiale, ha condannato fermamente tali comportamenti, sottolineando l'importanza della libertà di stampa e del rispetto reciproco nel confronto pubblico. La vicenda evidenzia la necessità di tutelare chi svolge un ruolo fondamentale nell'informazione e nel dibattito civile.

"Solidarietà alla giornalista del Giornale Giulia Sorrentino per le intimidazioni e gli insulti ricevuti", dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Stupefacente il silenzio di chi dovrebbe avere a cuore sempre la libertà della stampa. “La mia solidarietà alla giornalista del Giornale, Giulia Sorrentino, insultata, intimidita e cacciata dal corteo pro-pal di oggi a Milano. È inconcepibile rivendicare il diritto di manifestare e, allo stesso tempo, non accettare la libertà di stampa e la presenza di professionisti che svolgono un lavoro essenziale al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Solidarietà alla cronista del Giornale. "Insulti disgustosi" Leggi anche: Mo: Scalfarotto, 'solidarietà a cronista Il Giornale' Leggi anche: “Vergogna, fuori i sionisti dal corteo”: insulti a cronista Il Giornale al corteo Pro Pal di Milano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Vergogna, fuori i sionisti dal corteo”: insulti a cronista Il Giornale al corteo Pro Pal di Milano - Sono questi alcuni degli insulti lanciati dai manifestanti e dai micr ... msn.com

Cronista insultata a corteo Pro Pal: "Clima incandescente, mi sono sentita fuori casa in casa mia" - L'amarezza della giornalista Giulia Sorrentino: 'C’è un’altra cosa che mi chiedo: dove sono le femministe di sinistra? adnkronos.com

Mo: Scalfarotto, 'solidarietà a cronista Il Giornale' - "Solidarietà alla giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino, insultata e mandata via dal corteo pro- lagazzettadelmezzogiorno.it

Esprimo vicinanza e solidarietà alla cronista de Il Giornale, Giulia Sorrentino, per l’aggressione subita a Milano da parte di manifestanti propal. Condanno con fermezza insulti, intimidazioni e ogni violenza nei confronti di chi ha l’importante compito di fare infor - facebook.com facebook

