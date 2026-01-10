Mo | Scalfarotto ' solidarietà a cronista Il Giornale'

Il gesto di intolleranza nei confronti della giornalista Giulia Sorrentino, durante un corteo a Milano, evidenzia la necessità di rispettare la libertà di stampa e il pluralismo. Solidarietà da parte di molte figure pubbliche sottolinea l’importanza di un dibattito civile e di un confronto rispettoso delle opinioni diverse. È fondamentale mantenere un dialogo aperto e pacifico, tutelando il diritto di ogni giornalista di svolgere il proprio lavoro senza intimidazioni.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà alla giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino, insultata e mandata via dal corteo pro-pal di Milano con urla intollerabili come 'fuori i sionisti dal corteo'. La cronista era lì per fare il proprio lavoro, la libera informazione non può essere intimidita in questo modo". Lo scrive sui social il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, presidente di Italia Viva Milano Metropolitana.

