La strada di Sabbione a Terni si rifà il look | via ai cantieri ecco come cambia la viabilità

La strada di Sabbione a Terni è interessata da lavori di riqualificazione, con ripresa delle attività di bitumazione. L’intervento, promosso dal Comune di Terni, mira al risanamento e al miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nella zona produttiva e residenziale di Sabbione. Di conseguenza, sarà modificata la viabilità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza del traffico durante i lavori.

