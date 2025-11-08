Maxi voragine in strada infiltrazioni dalla rete fognaria | ecco come cambia la viabilità

Rimini, 8 novembre 2025 – Proseguono senza interruzioni i lavori di ripristino lungo via Ponte a Ponte Verucchio, dove nella serata di ieri si è aperta una profonda voragine causata dal cedimento del manto stradale. All’origine del problema, secondo i primi accertamenti, vi sarebbero infiltrazioni provenienti dalla rete fognaria che hanno compromesso la tenuta del terreno sottostante. Voragine in strada a Ponte Verucchio, il video Gli operai di Hera sono intervenuti immediatamente e hanno lavorato senza sosta per tutta la notte, proseguendo anche nella giornata di oggi, sabato 8 novembre, nel tentativo di mettere in sicurezza l’area e avviare le opere di sistemazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

