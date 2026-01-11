La stagione del grande ciclismo è iniziata! Prima gara e arriva subito una sorpresa dall’Australia

La stagione del ciclismo su strada è ufficialmente iniziata con i Campionati Nazionali Australiani, disputati a Perth. Dopo 176 chilometri di competizione, Patrick Eddy si è imposto, segnando l’inizio di un nuovo anno agonistico. Questa prima gara ha portato una sorpresa dall’altra parte del mondo, annunciando un calendario ricco di sfide e appuntamenti importanti per gli appassionati di ciclismo.

La stagione ciclistica su strada si è ufficialmente aperta con la disputa dei Campionati Nazionali Australiani: dall’altra parte del mondo è incominciata l’estate e l’annata agonistica è entrata immediatamente nel vivo sul circuito di Perth, dove Patrick Eddy ha saputo imporsi dopo 176 chilometri di fatica. Il 23enne, che al termine del 2025 non era stato confermato dal Team Picnic PostNL e che da pochi giorni si è unito al Team Brennan (una Continental), ha ottenuto il suo primo successo tra i professionisti. Patrick Eddy ha battuto allo sprint un big come Luke Plapp (Team Jayco AlUla), secondo come dodici mesi fa dopo i titoli del 2022 e del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

