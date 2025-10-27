Trofeo Vanoni | la gara maschile regala una grande sorpresa
Sapevano di essere forti, ma forse non così tanto da vincere. Hanno sorpreso il pubblico e anche sé stessi i tre giovani britannici del Carnethy Hill Racing che si sono esaltati sul tracciato tecnico del Trofeo Vanoni e hanno fatto il colpaccio. Seconda squadra britannica a vincere nella storia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Oggi alla 68esima edizione del Trofeo Vanoni a Morbegno: la storica corsa in montagna a staffetta nel cuore della Valtellina, evento sportivo di grande pregio che attira piu' di 1100 atleti da 11 Nazioni, orgoglio della nostra lombardia.
Oltre 100 runner alla prova percorso del Trofeo Vanoni 2025 a Morbegno. Diretta TV domenica su TSN - Oltre cento runner hanno partecipato alla prova percorso del Trofeo Vanoni 2025, l'iconica gara di corsa in montagna di Morbegno in programma domenica 26