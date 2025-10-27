Trofeo Vanoni | la gara maschile regala una grande sorpresa

Sondriotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapevano di essere forti, ma forse non così tanto da vincere. Hanno sorpreso il pubblico e anche sé stessi i tre giovani britannici del Carnethy Hill Racing che si sono esaltati sul tracciato tecnico del Trofeo Vanoni e hanno fatto il colpaccio. Seconda squadra britannica a vincere nella storia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Oltre 100 runner alla prova percorso del Trofeo Vanoni 2025 a Morbegno. Diretta TV domenica su TSN - Oltre cento runner hanno partecipato alla prova percorso del Trofeo Vanoni 2025, l'iconica gara di corsa in montagna di Morbegno in programma domenica 26

