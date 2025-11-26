Una vernice per tetti contro la siccità e le ondate di calore ecco come funziona l' innovativa tecnologia che arriva dall' Australia

Wired.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ne è convinto un team di ricerca dell’Università di Sydney hanno sviluppato un polimero che, se applicato sui tetti, permette di raffrescare gli edifici e di far condensare l’acqua, anche nelle ore diurne. 🔗 Leggi su Wired.it

una vernice per tetti contro la siccit224 e le ondate di calore ecco come funziona l innovativa tecnologia che arriva dall australia

© Wired.it - Una vernice per tetti contro la siccità e le ondate di calore, ecco come funziona l'innovativa tecnologia che arriva dall'Australia

Leggi anche questi approfondimenti

Vernice contro il 'Dito' di Cattelan, prosciolti i tre attivisti - Sono stati prosciolti i tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione finiti a processo a Milano per aver lanciato vernice lavabile contro l'opera 'Love' di Maurizio Cattelan, meglio ... Da ansa.it

Vernice contro il 'Dito' di Cattelan, prosciolti i tre attivisti di Ultima Generazione - Sono stati tutti prosciolti gli attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione che nel gennaio del 2023 lanciarono della vernice lavabile contro l'opera 'Love' di Maurizio Cattelan, ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vernice Tetti Contro Siccit224