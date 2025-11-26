Una vernice per tetti contro la siccità e le ondate di calore ecco come funziona l' innovativa tecnologia che arriva dall' Australia
Ne è convinto un team di ricerca dell’Università di Sydney hanno sviluppato un polimero che, se applicato sui tetti, permette di raffrescare gli edifici e di far condensare l’acqua, anche nelle ore diurne. 🔗 Leggi su Wired.it
La squadra della University of Sydney guidata da Chiara Neto ha creato dei rivestimenti per tetti e delle vernici ultra-bianche in grado di raffreddare passivamente le superfici degli edifici.
