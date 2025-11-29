La scuola è un’istituzione fallita Genitori schiavi dei figli boomers ricattati dai capricci Crepet denuncia la crisi genitoriale e scolastica senza mezzi termini
Paolo Crepet ha rilasciato una videointervista con la giornalista Claudia Sarritzu per Tiscali.it in cui presenta il suo nuovo libro Lezioni di sogni pubblicato da Mondadori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
