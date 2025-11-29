La scuola è un’istituzione fallita Genitori schiavi dei figli boomers ricattati dai capricci Crepet denuncia la crisi genitoriale e scolastica senza mezzi termini

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Crepet ha rilasciato una videointervista con la giornalista Claudia Sarritzu per Tiscali.it in cui presenta il suo nuovo libro Lezioni di sogni pubblicato da Mondadori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Scuola 232 Un8217istituzione Fallita