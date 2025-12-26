Famiglia nel bosco figli separati dai genitori anche a Capodanno Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica

Trascorreranno anche il Capodanno separati dal papà Nathan i tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti che dal 20 novembre sono in casa famiglia insieme alla madre Catherine. Nel frattempo, la tutrice che si occupa dei minori starebbe valutando l'iscrizione alla scuola pubblica di Palmoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Famiglia nel bosco, la tutrice: “Stiamo ragionando coi genitori sull’obbligo scolastico per i figli” – Video Leggi anche: Bimbi nel bosco, la tutrice sul no al ricongiungimento con genitori: “Ragioniamo su possibilità di andare a scuola” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Famiglia nel bosco, i tre bimbi «non hanno mai fatto una visita da un pediatra». Verranno risentiti dal Tribunale senza i genitori; Famiglia nel bosco, la Corte si riserva di decidere. La curatrice: “Lavoriamo per la ricongiunzione”; I figli del bosco tra “deprivazioni”, igiene “scarsa”, “timore” della doccia e vestiti di “una settimana”: gli atti sulla famiglia di Palmoli; Famiglia nel bosco, l'amica della mamma: Abbiamo vissuto a stretto contatto. Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica - Trascorreranno anche il Capodanno separati dal papà Nathan i tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti che dal 20 novembre sono in casa famiglia insieme ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, Tribunale nega pranzo Natale col padre/ Salvini: “separarlo dai figli? Violenza di Stato” - Famiglia nel bosco, impedito al padre Nathan di passare il pranzo di Natale con moglie e figli: cos'è stato deciso (e perché). ilsussidiario.net

Salvini sulla famiglia nel bosco: “Separare i bambini a Natale è violenza di Stato senza precedenti”. Il padre vedrà i figli due ore e mezza - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato sui social la decisione che consente al padre della famiglia nel bosco di vedere i figli solo per due ore e ... orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco. «Papà Nathan è stanco e debilitato»: l'incontro di Natale (senza pranzo) per «non creare un precedente» - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco riunita per Natale, ma non per il pranzo. Salvini: “Vergogna” x.com

