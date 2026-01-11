La Primavera impone il pari alla capolista Como
In un incontro valido per la Serie B, la Reggiana ottiene un pareggio contro la capolista Como. La partita, terminata 1-1, ha visto protagonisti entrambi i team nel tentativo di aggiungere punti importanti alla classifica. La sfida si è svolta con equilibrio e determinazione, confermando la competitività delle due squadre in questa fase della stagione.
REGGIANA 1 COMO 1 REGGIANA: Cacciamani, Silipo (34’ st Gilli), Ferretti, Visentin, Ezinwa, Mirri, Turchi, Maisterra (21’ st Ciobanu), Diletto (34’ st Campani), Ledain, Pirrucco (21’ st Begolli). A disp. Costi, Bassi, Obeng, Agnesini, Alizoni, Miceli, Carpi, Eulisi. All. Costa. COMO: Menke, Epifani (25’ st Ronchetti), Albini (41’ st Joao), De Paoli (25’ st Simonetta), Andrealli, Grilli, Pisati, Papaccioli, Mezsargs, Mazzarra (15’ st Bosze), Bonsignori (15’ st Amadio). A disp. Manzi, Cardozo, Oldenstam, Bulgheroni, Burlacu, Mastriani, Martinez. All. Buzzegoli. Arbitro: Curcio di Siena. Reti: 27’ Pisati (C); 2’ st Diletto (R). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Serie D, i posticipi: clamoroso ko della Pro Sesto in casa del Progresso. La Varesina impone il pari alla capolista Folgore
Leggi anche: Calcio a 5 In C1 punto prezioso in ottica salvezza. Il Città impone il pari alla Virtus Poggibonsi
Primavera Girone A, la capolista Como 1907 non va oltre il pareggio con la Reggiana. E' uno a uno contro i granata.
SERIE D. La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore - La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene comunque due punti di vantaggio sul Milan Futuro. ilgiorno.it
Il Verona passa il turno in Coppa Italia La Primavera si impone ai rigori Decisivo un super Castagnini - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.