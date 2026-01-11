La Primavera impone il pari alla capolista Como

In un incontro valido per la Serie B, la Reggiana ottiene un pareggio contro la capolista Como. La partita, terminata 1-1, ha visto protagonisti entrambi i team nel tentativo di aggiungere punti importanti alla classifica. La sfida si è svolta con equilibrio e determinazione, confermando la competitività delle due squadre in questa fase della stagione.

