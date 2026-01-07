Serie D i posticipi | clamoroso ko della Pro Sesto in casa del Progresso La Varesina impone il pari alla capolista Folgore

Si concludono i posticipi dell’Epifania in Serie D, con risultati che influenzano gli equilibri del campionato. La Pro Sesto subisce una sconfitta in casa del Progresso, mentre la Varesina ottiene un pareggio contro la capolista Folgore. Questi esiti modificano le posizioni in classifica e offrono nuovi spunti di riflessione per le squadre lombarde coinvolte.

Si chiude il quadro dei posticipi dell’Epifania in Serie D, con alcune lombarde protagoniste di risultati “pesanti“ che iniziano a ridisegnare equilibri e ambizioni. Sotto i riflettori soprattutto il Girone B, ricco di sorprese e conferme. Vince e convince il Brusaporto, autore di una prova solida e matura contro la Nuova Sondrio. Dopo un primo tempo in sordina, i bergamaschi alzano il ritmo nella ripresa e chiudono i conti con un netto 3-0. Una vittoria che consolida la zona alta della classifica, mentre il Sondrio resta fanalino di coda, nonostante un atteggiamento più ordinato rispetto alle uscite precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

