La nuova era dei pet digitali | il tamagotchi si evolve grazie all’intelligenza artificiale

La rivoluzione dei pet digitali prosegue con l'integrazione dell’intelligenza artificiale, dando vita a nuove esperienze di interazione e cura. Dopo il successo del tamagotchi, oggi la tecnologia permette di creare compagni virtuali sempre più sofisticati, in grado di rispondere e adattarsi alle esigenze degli utenti. Questo sviluppo apre nuove prospettive nel campo dei dispositivi digitali, mantenendo l’attenzione sulla relazione tra uomo e tecnologia.

Life&People.it Per un'intera generazione, il tamagotchi è stato il primo vero contatto con una forma di vita digitale. Questo oggetto minimal possiede un display elementare e regole ferree, nonché nutrire, accudire ed evitare l'abbandono di una piccola creatura. Oggi, a distanza di decenni, quel concetto ritorna in una veste radicalmente trasformata. Nel corso del Consumer Electronics Show di Las Vegas, appuntamento di riferimento globale per l'innovazione tecnologica, la giovane azienda Takway ha presentato Sweekar, un dispositivo che reinterpreta in chiave contemporanea il celebre tamagotchi.

