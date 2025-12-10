In cucina arriva l' intelligenza artificiale | così si evolve il Bimby
In un'epoca di innovazione tecnologica, il Bimby si evolve integrando l'intelligenza artificiale. L'azienda Vorwerk, nota anche per il Folletto, presenta un nuovo capitolo per il suo elettrodomestico più iconico, trasformandolo in un assistente culinario intelligente capace di semplificare e migliorare le preparazioni in cucina.
Basta dire Bimby e si pensa subito cucina. È infatti l’elettrodomestico più conosciuto quando si tratta di preparare piatti con facilità, ed ora ecco che la Vorwerk – l’azienda conosciuta anche per il Folletto - segna un nuovo passo nell'evoluzione del suo ecosistema introducendo un'intelligenza artificiale che fa arrivare ai fornelli di casa un vero e proprio Chef IA. La novità, insomma, passa attraverso Cookidoo, piattaforma che conta oltre 100.000 ricette e che grazie al Cookidoo Assistant porta una nuova funzionalità digitale che ottimizza la guida passo-passo nelle ricette. Già da questa settimana, ovvero dall’inizio di una fase di accesso anticipato riservata a incaricati alla vendita Bimby, che potranno testarla in contesti reali e far conoscere le virtù dell’assistente virtuale di cucina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
