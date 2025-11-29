La glass skin che hai sempre desiderato ad un prezzo mini | i prodotti K-Beauty da non perdere col Black Friday

Croce e delizia d’ogni credibile beauty addicted, fonte di enormi gioie per l’anima ma di grossi danni al portafoglio, abbiamo visto la portentosa skincare coreana prendere sempre più piede anche in occidente. Articolata e metodica quanto benefica, questa particolare routine di bellezza ha irretito donne di ogni generazione spargendo miracoli a destra e a manca: sì, per davvero. Il suo segreto starebbe sì nella nota stratificazione dei prodotti ma prima di tutto nella continuità, in un approccio delicato volto a risultati a lungo termine, piuttosto che a soluzioni rapide. Cuore della tecnica è di certo l’ auto-cura: una bella pelle è prima di tutto una pelle sana, e questo è un mantra da ripetere a sé stessi ogni giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La glass skin che hai sempre desiderato ad un prezzo mini: i prodotti K-Beauty da non perdere col Black Friday

Argomenti simili trattati di recente

Il nuovo singolo di Emilya Ndme si intitola “Glass Skin”! Un mix di sonorità alternative DEVASTANTE! Ascoltalo su radio675.it o sulla nostra app #groover - facebook.com Vai su Facebook

Sono virali ed efficacissimi: i dischetti esfolianti Zero Pore Pad di Medicube combattono pori visibili, grana irregolare e piccoli brufoletti giorno dopo giorno. Una piccola-grande rivoluzione della skincare routine, ispirata alla K-Beauty Vai su X

Make up effetto Glass Skin: pelle traslucida con i prodotti giusti - Anzi, nelle ultime stagioni il make up è più che luminoso, quasi lucido e bagnato, in una parola vitrea: è glass ... Segnala donnamoderna.com

«Glass skin» o «Cloud skin», la battaglia virale tra glow e matte - Sarà sicuramente capitato a tutte, scorrendo i social, di imbattersi in visi perfettamente levigati e radiosi, oppure in incarnati dall’aspetto morbido e opacizzato, quasi impalpabile. Lo riporta donnamoderna.com

«Glass skin» o «Cloud skin», la battaglia virale tra glow e matte - Dietro questi nomi si nascondono due stili di trattamento quotidiano, che si rifanno rispettivamente alla tradizione della cosmetica coreana e alle tendenze più recenti nel mondo del make- Come scrive msn.com