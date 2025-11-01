Manuele Mameli commenta i trend make-up di TikTok | bocciate le lentiggini finte promossa la glass skin

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle lentiggini finte fino alla pelle effetto glow, passando per lo scotch usato per mettere l'eyeliner, abbiamo chiesto a Manuele Mameli di commentare i beauty trend più in voga e virali su TikTok. Ecco i promossi e i bocciati del celebre make up artist. 🔗 Leggi su Fanpage.it

