La Lazio vince in trasferta al Bentegodi 1-0 contro il Verona

La Lazio ottiene una vittoria in trasferta al Bentegodi, battendo il Verona 1-0 grazie a un autogol di Nelsson al 34' della ripresa. La partita si è svolta con equilibrio, con il Verona che ha cercato di imporsi, ma alla fine i biancocelesti sono riusciti a portare a casa i tre punti. La sfida ha visto un buon equilibrio tra le due squadre, con alcune occasioni da entrambe le parti.

Verona-Lazio 0-1 RETE: 34' st aut. Nelsson. VERONA (3-5-2): Montipò 6; Valentini 6, Nelsson 5.5, Bella-Kotchap 6.5 (31' st Nunez 6); Bradaric 6, Niasse 6 (43' st Elmusrati sv), Gagliardini 6 (31' st Serdar 6), Bernede 6.5, Frese 6; Giovane 6 (23' st Mosquera 6), Orban 5.5 (23' st Sarr 6). In panchina: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham. Allenatore: Zanetti 6.5.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Lazio vince in trasferta al Bentegodi, 1-0 contro il Verona Leggi anche: Verona-Lazio 0-1, al Bentegodi decide l'autorete di Nelsson Leggi anche: La Lazio passa di misura al Bentegodi: l'autogol di Nelsson beffa il Verona nel finale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Toro vince 3 - 0, espugna il Bentegodi e inguaia il Verona; Serie A, Verona Lazio: probabili formazioni e pronostico; Lazio, tifosi in trasferta anche a Verona: il dato aggiornato sui presenti; Verona-Lazio 11 Gennaio 2026: Formazioni, Analisi E Pronostico Serie A. La Lazio vince in trasferta al Bentegodi, 1-0 contro il Verona - 5 (31' st Nunez 6); Bradaric 6, Niasse 6 (43' st Elmusrati sv), Gagliardini 6 (31' st S ... msn.com

La Lazio torna a vincere dopo un'astinenza che durava dal 13 dicembre battendo al Bentegodi il Verona per 1-0: decisivo l'autogol di Nelsson al 79' - Nella 20? giornata, la prima del girone di ritorno, la Lazio torna a vincere dopo quattro partite di astinenza. eurosport.it

La Lazio torna a vincere dopo un mese: un autogol condanna il Verona - I biancocelesti di Sarri ritrovano il successo dopo 4 partite e lo fanno ancora in trasferta battendo di misura l'Hellas. tuttosport.com

Lazio Land 1900. . Gli "errori arbitrali" continuano a decidere la classifica, loro decidono chi vince il campionato, chi va in Europa e soprattutto chi non ci va con danni milionari per le società. - facebook.com facebook

NON SBAGLIA IL NAPOLI: VINCE A ROMA CONTRO LA LAZIO I ragazzi di Conte sistemano il risultato nel primo tempo grazie a Spinazzola e Rrahmani: nel finale espulsioni per Noslin, Mazzocchi e Marusic #Calcio #SerieA #LazioNapoli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.