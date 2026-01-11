La Lazio passa di misura al Bentegodi | l' autogol di Nelsson beffa il Verona nel finale

La Lazio si impone 1-0 sul Verona al Bentegodi, nel 20° turno di Serie A. L’unico gol della partita arriva da un autogol di Nelsson nel finale, contribuendo ai tre punti fondamentali per la squadra di Sarri, che così raggiunge 28 punti. Il Verona, invece, rimane a 13 punti, condividendo la posizione con il Pisa in una zona di classifica complicata.

La Lazio vince 1-0 al Bentegodi contro il Verona, nella sfida valida per il 20° turno in Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Sarri, che sale a 28 punti, resta ultimo l'Hellas, in compagnia del Pisa a 13 punti. Debutto in casa biancoceleste dei due nuovi acquisti, il centrocampista olandese Taylor, schierato dal primo minuto e l'attaccante serbo Ratkov, in campo nella ripresa. Primo tempo senza reti e senza grandi emozioni: i biancocelesti fanno più possesso palla mentre i gialloblù tengono le linee basse. Nella ripresa si alzano un po' i ritmi. Al 72' Marusic impegna su punizione Montipò. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

