La Juvecaserta passa anche ad Imola
La Juvecaserta conquista una vittoria importante anche ad Imola, nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale. La squadra dimostra continuità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato che conferma il buon andamento stagionale e la volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale la Paperdi Juvecaserta non fallisce l’appuntamento con la vittoria. Passando sul campo della Virtus Imola con il punteggio di 73-87 i bianconeri collezionano il quinto successo consecutivo e, in attesa del confronto tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
