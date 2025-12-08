La Juvecaserta supera nel finale una coriacea Imola
L’applauso finale che ha accomunato al PalaPiccolo i sostenitori di Caserta ed Imola nel saluto alle loro squadre ha rappresentato il giusto esito di una partita combattuta, decisa nei minuti finali dalla Paperdi Juvecaserta, che ha guidato per la maggior parte del match e ha saputo recuperare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
