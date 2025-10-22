Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di San Martino Valle Caudina, insieme alla Pro Loco, alla Parrocchia di San Giovanni Battista e San Martino Vescovo e alle associazioni locali, presenta l’edizione 2025 di “Illumina la Notte”, l’Estate di San Martino che dall’8 all’11 novembre animerà il borgo con musica, gastronomia e momenti di cultura e religiosità. La sagra del cicatiello sarà protagonista per tutta la durata della manifestazione, con stand gastronomici e specialità locali lungo corso Vittorio Emanuele. Il programma prenderà il via sabato 8 novembre con l’apertura della sagra e il concerto di Enzo Gragnaniello, seguito dal dj set di Elio Campese e Lorenzo Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torna l’Estate di San Martino, tra sapori, musica e tradizione