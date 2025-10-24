Sapori musica e tradizione marinara infiammano la nuova edizione di Il pesce fa festa

L'autunno a Cesenatico profuma di mare e di tradizione. Dal 29 ottobre al 2 novembre, la città si prepara ad accogliere una nuova edizione de "Il Pesce fa festa", la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori per celebrare il pescato dell'Adriatico e la cucina marinara romagnola.

