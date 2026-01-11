La febbre dell’oro di Tether dalle cripto al metallo nobile passando per il debito Usa…

Tether, la stablecoin più scambiata al mondo, rappresenta un ponte tra criptovalute, oro e debito statunitense. Basata in El Salvador e fondata da italiani, tra cui Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini, questa piattaforma ha sviluppato un modello unico che integra asset digitali e beni rifugio tradizionali. Un fenomeno che riflette l’evoluzione della finanza globale, tra innovazione e stabilità.

Debito Usa, criptovalute, oro. In una parola: Tether. Il player della finanza digitale basato in El Salvador e fondato dagli italiani Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini, titolare della stablecoin più scambiata al mondo, ha creato nel corso degli ultimi anni una peculiare commistione tra l’emissione di asset cripto e i beni rifugio per eccellenza del risparmio internazionale. L’obiettivo? Cercare di dare un sottostante a un mercato estremamente volatile. Il CTO di Bitfinex e Tether, Paolo Ardoino, durante la presentazione di Lugano Plan B di Luxochain, Lugano (Svizzera), 03 Marzo 2022. ANSA MATTEO BAZZI Scudo, l’ultimo prodotto di Tether. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La “febbre dell’oro” di Tether, dalle cripto al metallo nobile (passando per il debito Usa…) Leggi anche: Tether e il sogno Juventus: non di sole cripto vogliono vivere i giganti del mining Leggi anche: Tether Juventus: dal valore della singola azione alla valutazione dell’azienda, passando per il rinforzo economico per i futuri investimenti. Tutte le cifre Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La stablecoin USDT di Tether tocca la capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari, beneficiando della frenesia del trading Cripto - Secondo i dati di CoinGecko, USDT, una stablecoin emessa da Tether, ha raggiunto brevemente i 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato per la prima volta nella sua storia, mentre il ... coindesk.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.