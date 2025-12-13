Tether Juventus | dal valore della singola azione alla valutazione dell’azienda passando per il rinforzo economico per i futuri investimenti Tutte le cifre

L'articolo analizza la proposta di Tether Juventus, esaminando il valore della singola azione, la valutazione complessiva dell'azienda e il rafforzamento economico previsto per futuri investimenti. Vengono fornite tutte le cifre chiave e un approfondimento sulla stima aziendale, valutata a 1,4 miliardi di euro, ritenuta inferiore al valore reale dell'impresa.

Tether Juventus, l’analisi della proposta inviata: valutazione aziendale di 1,4 miliardi debiti inclusi ma la cifra è ritenuta inferiore al valore reale. L’offerta vincolante presentata da Tether per l’acquisizione della Juventus non è solo una generica dichiarazione d’intenti, ma un castello di numeri precisi inviato ufficialmente tramite PEC direttamente sui tavoli di Exor. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato nel dettaglio l’architettura economica di questa operazione, sviscerando la valutazione finanziaria che il colosso delle stablecoin ha attribuito alla società bianconera. Juventusnews24.com

