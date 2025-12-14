Tether e il sogno Juventus | non di sole cripto vogliono vivere i giganti del mining

L'offerta di Tether, emittente di stablecoin, per acquistare la Juventus dalla Exor di Elkann ha riacceso l'attenzione sulle ambizioni internazionali della società e sul legame tra criptovalute, mining e grandi investimenti sportivi. Fondata da italiani e con sede in El Salvador, Tether si conferma protagonista di un settore in rapida evoluzione e di nuovi scenari di investimento globale.

© It.insideover.com - Tether e il sogno Juventus: non di sole cripto vogliono vivere i giganti del mining L’offerta di Tether, la società emettente stablecoin basata in El Salvador e fondata dagli italiani Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, per l’acquisto della totalità della società calcistica della Juventus dalla Exor di John Elkann ha riacceso il faro sulle azioni internazionali della più strategica azienda del settore cripto e sul futuro di un intero settore. L’ambiziosa marcia di Tether verso la Juventus. Tether, che si è fatta grande anticipando le prescrizioni del Genius Act americano e emettendo stablecoin garantite con l’acquisto di immense quote di debito americano (è tra i primi venti detentori mondiali di quote di Treasury), ha provato, mettendo sul piatto un miliardo di euro, a ruotare parte del suo portafoglio verso il controllo di un asset di diverso rango, capace peraltro di avere quel rapporto favorevole tra peso e riconoscibilità del marchio da un lato e accessibilità economica dall’altro che pochi brand come le società calcistiche possono rivendicare. It.insideover.com Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO - Tether non si fermerà alla prima offerta presentata al CdA di Exor: pronto un nuovo assalto da oltre 2 miliardi di euro per la Juventus ... calciomercato.it

