Dopo due anni dall’incendio della discarica di Licata i rifiuti bruciati sono ancora lì Molti cani e gatti sono morti

A quasi due anni dall’incendio della discarica di Licata, i rifiuti bruciati rimangono ancora sul sito, causando inquinamento e problemi ambientali. Nonostante il sequestro, l’area continua a rappresentare un rischio per la città e la salute pubblica. L’incendio, avvenuto il 20 gennaio 2024 in contrada Bugiades, evidenzia le difficoltà nel gestire e bonificare le aree contaminate in modo efficace.

Intoccabile perché sotto sequestro, ma inquinante per l’intera città. Sono passati quasi due anni – era il 20 gennaio 2024 – da quando a Licata, in provincia di Agrigento, è stato dato alle fiamme l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia, in contrada Bugiades. Da quel giorno nulla è stato fatto e quel cumulo di rifiuti bruciati è ancora lì, all’interno della discarica, e continua a inquinare l’intero quartiere che adesso vive a stretto contatto con una bomba ecologica di immense proporzioni. La discarica è chiusa dal 2022, quando dopo una indagine era stata riscontrata la presenza di rifiuti non conformi e non registrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

