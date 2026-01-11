Kristoffersen al comando dello slalom di Adelboden Vinatzer non rischia | staccato

Kristoffersen guida la prima manche dello slalom di Adelboden, con Vinatzer che preferisce non rischiare e si posiziona più indietro. La gara si presenta molto equilibrata, con dieci atleti racchiusi in meno di sette decimi e una classifica particolarmente serrata. La competizione prosegue con grande incertezza, offrendo agli appassionati un confronto aperto e avvincente tra i migliori slalomisti.

Doppietta norvegese al termine della prima manche dello slalom di Adelboden. Come sempre grande incertezza tra i rapid gates con dieci atleti racchiusi in meno di sette decimi ed una classifica veramente cortissima. Al momento davanti a tutti c'è Henrik Kristoffersen, che ha preceduto il connazionale Atle Lie McGrath ed il finlandese Eduard Hallberg. Una prima manche opaca per Alex Vinatzer, probabilmente condizionato dalle ultime uscite e abbastanza distante dalle posizioni di vertice. Kristoffersen ha fatto la differenza soprattutto sul muro, sfruttando anche un tracciatura molto adatta alle sue caratteristiche.

