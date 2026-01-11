Kostner gioia ed eleganza | Bello vedere tanti giovani

Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio artistico, si mostra con eleganza e compostezza prima di salire sulla pista allestita all’Unipol Arena. Con uno sguardo deciso e un sorriso discreto, riflette l’orgoglio di rappresentare un talento italiano in un contesto di giovani atleti. La sua presenza trasmette un senso di sobrietà e rispetto per lo sport, sottolineando l’importanza di valorizzare le nuove generazioni nel panorama sportivo nazionale.

Sorride poco prima di esibirsi, Carolina Kostner, puntando lo sguardo fermo sulla pista di ghiaccio allestita all' Unipol Arena. Una pista che la vede tornare dopo sette anni a Bol On Ice, sommersa dagli applausi del pubblico, rapito dall'eleganza dei suoi movimenti e dalla naturalezza con cui riesce a trasformare ogni passo in arte. Kostner, che effetto le fa tornare qui? "Un piacere immenso. Ed è bello poter condividere questa esperienza con i ragazzi: oggi ho visto un grande numero di giovani e questo mi riempie di gioia. Poter condividere il ghiaccio con loro, la gioia di pattinare e di esibirsi, è sempre straordinario.

