La mania giallorossa contagia tutti Più donne e tanti giovani allo stadio | È bello gioire e soffrire insieme
Ormai è ufficiale: la mania giallorossa sta contagiando tutti. Dopo il record di abbonamenti venduti, il pienone in curva e lo stadio sold out per gli scontri diretti, sono sempre di più i ravennati per cui quello con il Benelli è un appuntamento immancabile. Oltre alle storiche tifoserie ultras, a riempirlo oggi sono adulti, genitori con figli e tantissimi giovani che, con ritrovato entusiasmo, si stanno appassionando sempre di più ai colori della città. Giovanni Belletti, 29 anni, racconta: "Io andavo allo stadio già da bambino, ma da circa 5 anni ho iniziato ad andarci tutte le domeniche. Fino a tre stagioni fa, c'erano domeniche in cui non arrivavamo a mille presenze.
