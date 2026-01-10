Su che canale vedere il Bol on Ice 2026 stasera in tv | orario e programma c’è Carolina Kostner

Per seguire il Bol on Ice 2026 in TV questa sera, verificare i canali e gli orari di trasmissione aggiornati. L’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati di pattinaggio artistico e di velocità, con protagonisti di rilievo come Carolina Kostner. Consultare la programmazione televisiva per scoprire quando e dove poter seguire questa manifestazione, che unisce sport e spettacolo in un contesto invernale di grande fascino.

Tutto pronto per uno degli appuntamenti invernali più apprezzati dagli amanti del pattinaggio a tutto fondo. Questa sera infatti andrà in scena il Bol on Ice 2026, tradizionale show sul ghiaccio quest'anno in scena presso l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno con il particolare format a cast "misto" che vede affiancare non solo le stelle provenienti dal mondo della figura, a anche tanti Campioni a rotelle "trasferiti" sulle lame per una sera. Considerati gli imminenti Campionati Europei, al via la prossima settimana, mancheranno all'appello tanti rappresentati della Nazionale azzurra che, di solito, amano popolare il cost dell'evento bolognese.

