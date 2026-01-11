Kinetic Publishing il team di Phasmophobia crea la nuova etichetta dedicata ai giochi indie

Kinetic Publishing, nuova etichetta creata dal team di Kinetic Games, sviluppatore di Phasmophobia, si dedica a sostenere lo sviluppo di giochi indie. Con l’obiettivo di promuovere innovazione e offrire supporto mirato ai team di sviluppo, si concentra su un numero ristretto di progetti, garantendo attenzione e risorse adeguate. La missione è favorire la crescita di titoli originali e di qualità nel panorama videoludico indipendente.

Kinetic Games, lo sviluppatore di Phasmophobia, gioco horror in arrivo anche su Nintendo Switch 2 e che ha superato le 25 milioni di copie in accesso anticipato, ha annunciato il lancio di una nuova etichetta editoriale, Kinetic Publishing, che si propone di promuovere l'innovazione nel settore dello sviluppo di videogiochi indipendenti e di supportare i team di sviluppo di giochi di un'ampia gamma di generi, concentrandosi su un numero limitato di progetti, in modo che ogni team possa ricevere un'attenzione significativa e un supporto personalizzato. La nuova etichetta offrirà supporto finanziario, legale e di marketing, oltre a una più ampia consulenza per lo sviluppo.

Dopo aver raggiunto 25 milioni di copie vendute con Phassmophobia, Kinetic Games si espande creando una divisione per la pubblicazione di titoli indipendenti.

