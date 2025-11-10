E un’area giochi dedicata ai morti nella ’Striscia’
E’ stata scoperta la targa che dedica l’area giochi del parco Amendola alle bambine e ai bambini di Gaza. A svelarla, nella mattina di ieri, sono stati il sindaco Massimo Mezzetti e Rossella Ruggeri di Civica15A, l’associazione che ha consegnato in Comune una petizione sostenuta da più di 400 firme. Sulla targa sotto i colori arcobaleno e la scritta ’Giocare per la pace’ è specificata la dedica che è stata tradotta anche in arabo. "Questo gesto è un atto di coscienza e umanità – ha detto il sindaco Mezzetti – i bambini e le bambine di Gaza sono il simbolo dell’infanzia negata e tradita in ogni parte del mondo dove ci sia una guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
