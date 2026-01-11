Kia elettrizza il Bruxelles Motor Show 2026
Kia presenta al Bruxelles Motor Show 2026 le nuove versioni GT dei propri modelli elettrici: EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT. Queste versioni offrono prestazioni elevate e carattere sportivo, ampliando l’offerta nel segmento dei veicoli completamente elettrici. L’evento segna un passo importante nella strategia di Kia verso l’elettrificazione e l’innovazione nel settore automobilistico.
(Adnkronos) – Kia apre un nuovo capitolo della propria storia GT al Bruxelles Motor Show 2026 con il debutto di EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, tre nuove versioni ad alte prestazioni dei suoi modelli 100% elettrici che portano il carattere GT nei segmenti dei crossover compatti, hatchback, fastback e C-SUV.
Kia EV3, EV4 e EV5 GT: le nuove auto elettriche ad alte prestazioni al Bruxelles Motor Show 2026.
