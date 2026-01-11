Khamenei debole mai come prima È una rivoluzione la spallata è vicina

Il regime di Khamenei mostra segnali di fragilità senza precedenti, con proteste di vasta portata che coinvolgono una crescente partecipazione popolare. Per la prima volta dal 2009, il movimento iraniano si organizza sotto la guida di Reza Pahlavi, rappresentando un punto di svolta nel quadro politico e sociale del paese.

«Il regime è debole come mai prima. Le proteste sono le più grandi di sempre e per la prima volta dal 2009 c’è un leader, il principe Reza Pahlavi, di cui i manifestanti seguono le direttive. La gente non chiede riforme, ma vuole una rivoluzione, un cambio di regime. E le speranze di successo del movimento, nelle prossime settimane, sono molto forti, nonostante la repressione». Saeed Ghasseminejad è un dissidente iraniano che nel 2003, all’età di 20 anni, è stato arrestato durante le proteste anti-regime mentre dirigeva un giornale studentesco. Condannato a due annidi carcere, è poi fuggito dall’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

