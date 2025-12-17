Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata di Women’s Champions League. La partita si accende con un gol di Park che permette alle inglesi di conquistare un importante successo. Ecco tutte le novità, i dettagli e le emozioni di un incontro ricco di tensione e spettacolo.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE: Park porta avanti le inglesi

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 18? Gol Park – Azione nello stretto dello United davanti all’area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Atletico Madrid Juventus Women 1-0 LIVE: Sarriegi porta avanti le spagnole, proteste per un presunto fallo su Salvai

Leggi anche: St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard porta subito avanti le bianconere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

UWCL | Dove vedere Juventus Women-Manchester United; Champions League, il grande calcio su Disney Plus: la Juve affronta il Manchester United; Dove vedere Juventus Women–Manchester United di Champions League: orario e diretta streaming; Women Champions, Juventus-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Juventus, per le Women in Champions presenti Spalletti, McKennie, Comolli e Ferrero - La Juventus Women si gioca l'accesso diretto ai quarti di finale della Women's Champions League contro il Manchester United. tuttomercatoweb.com