Juventus Women da sogno! Trionfo in Supercoppa femminile | contro la Roma arriva il secondo titolo della stagione

La Juventus Women si aggiudica la Supercoppa italiana femminile, ottenendo il secondo titolo stagionale dopo la vittoria contro la Roma. Con reti di Vangsgaard e Girelli, la squadra conferma il buon momento e consolidano la propria posizione nel panorama calcistico femminile italiano. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti nel percorso della stagione 2025/2026, evidenziando la crescita e l’affidabilità del club.

Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma La Juventus conquista la Supercoppa italiana femminile grazie alle reti di Vangsgaard e Girelli, firmando così il secondo trofeo della stagione 20252026 dopo la vittoria nella Women’s Cup. Un successo importante che conferma la solidità e la continuità del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Women, da sogno! Trionfo in Supercoppa femminile: contro la Roma arriva il secondo titolo della stagione Leggi anche: Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano a Pescara per la Supercoppa Italiana: in palio il primo titolo del 2026 Leggi anche: LIVE Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma - Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma La Juventus conquista la Supercoppa italiana femminile grazie alle reti di Vangsgaard ... calcionews24.com

La Juventus Women vince la Serie A Women's Cup - In una finale combattuta e ricca di emozioni, le bianconere trionfano 3- rainews.it

Juve Women, goleada Champions! Playoff blindati ma il sogno dei quarti è ancora vivo - Le bianconere di Canzi blindano così ufficialmente almeno i playoff di Champions League, ma le ragazze di Canzi nell’ultima ... tuttosport.com

Il fischio finale e la gioia della Juventus Women Campionesse x.com

La Juventus Women si gioca la Supercoppa Segui con noi Juve Roma LIVE - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.