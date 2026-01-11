Juventus Women da sogno! Trionfo in Supercoppa femminile | contro la Roma arriva il secondo titolo della stagione

La Juventus Women si aggiudica la Supercoppa italiana femminile, ottenendo il secondo titolo stagionale dopo la vittoria contro la Roma. Con reti di Vangsgaard e Girelli, la squadra conferma il buon momento e consolidano la propria posizione nel panorama calcistico femminile italiano. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti nel percorso della stagione 2025/2026, evidenziando la crescita e l’affidabilità del club.

Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma La Juventus conquista la Supercoppa italiana femminile grazie alle reti di Vangsgaard e Girelli, firmando così il secondo trofeo della stagione 20252026 dopo la vittoria nella Women’s Cup. Un successo importante che conferma la solidità e la continuità del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

