Juventus Torino Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali del derby Pecorari lancia dal primo Laruccia alle spalle di Monte e Paesanti
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15: Sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juve Torino Under 15: Risultato e Tabellino. Reti: Juventus Under 15: Moretti; Cussotto, Allara, Matteo, Modica; Vaccarella, Duka, Nobile; Laruccia; Monte, Paesanti All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
