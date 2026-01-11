Juventus Virtus Entella Under 15 3-0 LIVE | Nobile la mette nel sacco bianconeri dominanti

Segui la diretta di Juventus Virtus Entella Under 15, match valido per la quattordicesima giornata della stagione 2025/26. La partita si è conclusa con una vittoria dei bianconeri per 3-0, grazie anche a un gol di Nobile. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto la prima vittoria del 2026 a Pisa, ospita la Virtus Entella nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 15: 3-0 sintesi e moviola. 54? NOBILE, TRIS JUVE- Azione spaziale del centrocampista, taglio in area e tiro forte sul primo palo, gol meraviglioso 51? Doppio cambio per Pecorari: termina la gara di Elliot ed Esposito 48? TRAVERSA DI NOBILE- Laruccia scappa ancora via sulla destra, Nobile raccoglie e in caduta spara sulla traversa: che occasione! 46? Fallo su Sossa, carica sul portiere chiavarese, punizione per l’Entella 41? INIZIO SECONDO TEMPO 40? FINE PRIMO TEMPO 39? Meno di un minuto alla fine della prima frazione, si attende solo l’eventuale recupero 36? VACCARELLA SFIORA IL GOL- Punizione precisa del 5 bianconero, Sossa ne controlla però l’uscita e svanisce l’azione 30? MORETTI ANCORA DECISIVO- Salisci ha spazio sulla destra, penetra e mette al centro forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Virtus Entella Under 15 3-0

