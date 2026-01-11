Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE | Elliot respinge in rete raddoppio dei bianconeri

Segui la partita tra Juventus Under 15 e Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26. La cronaca in tempo reale riporta i momenti salienti, con il risultato aggiornato di 2-0 a favore dei bianconeri. Elliot ha aperto le marcature, seguito dal raddoppio della Juventus. Di seguito, analisi, tabellino e dettagli sulla partita.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto la prima vittoria del 2026 a Pisa, ospita la Virtus Entella nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 15? ELLIOT, RADDOPPIO JUVE- Monte taglia sulla sinistra, tiro cross che trova liberissimo Elliot sul secondo palo: l'attaccante spinge in rete il più facile dei gol 13? Sossa salva tutto- Intervento strepitoso del portiere su Laruccia, probabilmente il dieci era in offside 12? Buono spunto di Elliot, l'attaccante viene chiuso egregiamente da un difensore ospite 7? Prima chance anche per l'Entella, Pagano prova ad impensierire i bianconeri da fuori ma indirizza male 5? GOL ANNULLATO A NOBILE- Duka strappa sulla destra, servizio al centro per Nobile che insacca ma in posizione irregolare 1? MONTE, JUVE IN VANTAGGIO- Laruccia inventa e serve Monte nello spazio, l'attaccante non sbaglia di prima intenzione e sblocca subito la gara 1? Comincia la sfida Migliore in campo Juve:.

