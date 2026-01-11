Juventus | Spalletti realismo e ambizione

Alla vigilia della partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26, Luciano Spalletti ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico si è concentrato sulle aspettative e sulle sfide della squadra, sottolineando un approccio equilibrato tra realismo e ambizione. L’incontro si svolgerà lunedì 12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium.

Status, mentalità e risultati: la Juventus di Spalletti è davvero da scudetto? - Juventus, Milan e Inter rappresentano da anni un’élite strutturale del nostro campionato, mentre real ... ilnapolionline.com

Juventus, sofferenza e vittoria a Pisa. Spalletti: “L'ambizione è su ciò che dobbiamo fare" - Due legni toscani, poi la zampata fortuita di Kalulu, ma il tecnico bianconero guarda avanti e attende le avversarie ... msn.com

. @juventusfc, Spalletti: “Miretti ha possibilità di crescita, gli manca un po’ di scocca” x.com

Aria di rinnovo tra la Juventus e Spalletti Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i discorsi legati al rinnovo contrattuale potrebbero essere anticipati già alle prossime settimane Il lavoro del tecnico ha rianimato la squadra e la Juventus ha le id - facebook.com facebook

