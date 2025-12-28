Juventus sofferenza e vittoria a Pisa Spalletti | L' ambizione è su ciò che dobbiamo fare

La Juventus affronta una trasferta difficile a Pisa, ottenendo una vittoria che, nonostante le difficoltà, conferma l'importanza di mantenere l’ambizione e la determinazione. Spalletti sottolinea come l’obiettivo sia sempre quello di migliorare e progredire, anche in momenti complicati. La sfida di oggi dimostra che, nonostante le prestazioni a volte meno brillanti, la squadra rimane focalizzata sulla vittoria e sui propri obiettivi stagionali.

Torino, 28 dicembre 2025 – Una Juve meno brillante rispetto a quella contro Bologna e Roma, ma comunque vincente e alla fine è l'unica cosa che conta, dicono a Torino. Altri tre punti per la Vecchia Signora, che sfruttando la Supercoppa e l'anticipo del sabato si è riportata definitivamente in scia al treno Scudetto, ma ora tocca alle altre, che dovranno rispondere considerando anche l'asterisco in calendario della giornata scorsa rinviata per la manifestazione in Arabia. Spalletti ci scherza su 'se le altre non giocano possiamo anche arrivare primi', ma sotto sotto sa che l'ambizione della Juventus è quella lì, ovvero tentare il possibile per dare fastidio alle altre big del campionato, quelle considerate favorite da inizio stagione a oggi.

