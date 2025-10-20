Juventus il sogno Spalletti resta sullo sfondo | eleganza gioco e ambizione per un’idea difficile ma affascinante
Certe crisi, nella storia della Juventus, non passano inosservate. E quella aperta dalla sconfitta di Como ha scosso non solo la classifica, ma anche gli equilibri interni. Igor Tudor resta al suo posto, ma la sensazione è che la fiducia della società non sia più una garanzia, quanto una tregua temporanea. Le prossime partite, tra Madrid e Roma, saranno decisive per il suo futuro. E nel frattempo, la dirigenza bianconera, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si muove in silenzio per valutare possibili alternative. Tra i nomi che circolano nei corridoi di Continassa, uno spicca per prestigio e peso tecnico: Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
