Orario Juventus Next Gen Campobasso | quando si gioca il match di Serie C Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Juventus Next Gen Campobasso: quando si gioca il match, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C 202526. Dopo la boccata d’ossigeno arrivata dalla vittoria di Rimini, la Juventus Next Gen cerca continuità. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla tornano in campo domani pomeriggio per il recupero della nona giornata del Girone B di Serie C: al “Moccagatta” di Alessandria arriva il Campobasso. TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C Obiettivo: dare continuità alla vittoria di Rimini. L’appuntamento è per mercoledì 22 ottobre, alle ore 14:30. Per la Signora si tratta di un’occasione fondamentale per dare seguito all’ottima prestazione offerta in Romagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juventus Next Gen Campobasso: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

