Juventus | la corsa al vice-Yildiz

Con il calciomercato invernale 2026 ormai in fase conclusiva, la Juventus si concentra sull’acquisto di un vice-Yildiz. La società bianconera cerca un nuovo talento offensivo per rafforzare l’attacco e offrire a Luciano Spalletti ulteriori opzioni, mantenendo alta la competitività della squadra in vista della seconda parte della stagione. La finestra di mercato si avvicina alla chiusura, mentre i bianconeri valutano le migliori opportunità sul mercato.

Con il calciomercato invernale 2026 entrato nella fase decisiva (oggi 11 gennaio), la Juventus di Luciano Spalletti accelera sul fronte offensivo per regalare al tecnico più alternative al talentuoso Kenan Yildiz, ormai punto fermo del progetto bianconero. La priorità assoluta resta il ritorno romantico di Federico Chiesa dal Liverpool, ma

