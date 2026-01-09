Juventus proposto Thiago Almada come vice Yildiz
Secondo Alfredo Pedullà, la Juventus sta valutando l’acquisto di Thiago Almada come possibile vice Yildiz. La società continua a cercare un rinforzo per l’attacco, mantenendo alta l’attenzione su diversi profili. La proposta di Almada si inserisce in questa strategia di ampliamento della rosa, con l’obiettivo di rafforzare le opzioni offensive a disposizione dell’allenatore.
Pedullà: Thiago Almada proposto alla Juventus In base a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus è ancora a caccia di un rinforzo per l'attacco. Il nuovo nome è Thiago Almada. La Juventus cerca rinforzi per l'attacco e l'Atletico Madrid sta cercando di piazzare il classe 2001 che sta trovando
