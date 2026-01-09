Secondo Alfredo Pedullà, la Juventus sta valutando l’acquisto di Thiago Almada come possibile vice Yildiz. La società continua a cercare un rinforzo per l’attacco, mantenendo alta l’attenzione su diversi profili. La proposta di Almada si inserisce in questa strategia di ampliamento della rosa, con l’obiettivo di rafforzare le opzioni offensive a disposizione dell’allenatore.

Pedullà: Thiago Almada proposto alla Juventus In base a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus è ancora a caccia di un rinforzo per l’attacco. Il nuovo nome è Thiago Almada. La Juventus cerca rinforzi per l’attacco e l’Atletico Madrid sta cercando di piazzare il classe 2001 che sta trovando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, proposto Thiago Almada come vice Yildiz

Leggi anche: Napoli, idea Thiago Almada se va via Lang

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Chiesa. Spunta l’idea Thiago Almada!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sportitalia - Juventus, a Spalletti piace Castro del Bologna: proposto Thiago Almada in prestito dall'Atletico Madrid; La ricostruzione sul rigore di David contro il Lecce e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea senza la buonuscita da 14 milioni di sterline: l'indiscrezione; Marianucci, non solo la Cremonese: spuntano altri due club interessati.

Calciomercato della Juventus, l’Atletico Madrid avrebbe proposto Thiago Almada - Alcuni intermediari avrebbero proposto il prestito dell’attaccante argentino, con Spalletti pronto a pensarci qualora sorgano difficoltà per Chiesa. it.blastingnews.com