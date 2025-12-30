Juventus | idea Chiesa per fare da vice-Yildiz

La Juventus valuta l’ipotesi di inserire Federico Chiesa come vice-Yildiz nel reparto offensivo. La strategia mira a rafforzare la rosa con soluzioni interne, considerando le esigenze di rotazione e copertura in attacco. La trattativa, ancora in fase preliminare, si inserisce nel piano di ottimizzazione della squadra in vista della seconda parte della stagione.

La Juventus studia mosse intelligenti per gennaio, con un occhio particolare al reparto offensivo dove Kenan Yildiz sta portando un carico pesante di responsabilità. L'idea che circola con insistenza è quella di un ritorno in prestito di Federico Chiesa, l'esterno azzurro ceduto al Liverpool nell'estate 2024 e oggi in cerca

La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa - Chiesa tornerebbe alla Juve in prestito fino a fine stagione visto che il club non ha intenzione di investire i soldi a disposizione a gennaio i ... eurosport.it

Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti - Il nuovo tecnico ha ribaltato la squadra in 60 giorni e l'ad Comolli è pronto a fare uno sforzo a gennaio. msn.com

La Juventus cerca un vice Yildiz sul mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ultima idea è quella di riportare a Torino l'italiano Federico Chiesa in prestito dal Liverpool. Le piste alternative portano allo spagnolo Gonzalo Garcia del R - facebook.com facebook

La Juventus vuole un vice Yildiz: per gennaio idea Gonzalo Garcia del Real Madrid x.com

